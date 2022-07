Trump 187 minut ni delal nič, le odklanjal je pozive, naj odpokliče drhal

Odbor za preiskavo napada privržencev Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja lani je četrtkovo javno zaslišanje posvetil temu, kaj je nekdanji predsednik ZDA delal med napadom. Odbor je opozoril, da Trump ni opravil svoje dolžnosti, saj je tri ure le spremljal izbruh nasilja svojih podpornikov in zavračal pozive, naj jih odpokliče.

Člani odbora so v četrtek zaključili niz odmevnih zaslišanj ter dve uri in pol posvetili dnevu, kot ga je »minuto za minuto« doživljal Donald Trump. Odbor je prišel do sklepa, da Trump 187 minut ni delal nič, razen da je odklanjal pozive, naj odpokliče drhal. S tem je Trump »kršil svojo dolžnost vrhovnega poveljnika«, so opozorili.

Nadaljevanje septembra

To je bilo zadnje zaslišanje odbora v preiskavi pred poletnimi počitnicami. Predsednik odbora, demokrat Bennie Thompson, je napovedal, da bodo delo nadaljevali septembra, saj imajo še več materiala in prič.

Trumpovi privrženci so se 6. januarja zbrali pred Belo hišo in poslušali njegov govor o volilnih prevarah, ki ga je končal s pozivom, naj gredo nad kongres in se tam borijo kot hudiči. Dejal je, da bodo šli skupaj in glede na izpovedi prič je to tudi res poskušal, vendar so ga agenti tajne službe odpeljali v Belo hišo. V četrtek zvečer sta varnostni uslužbenec Bele hiše in washingtonski policist potrdila besede Cassidy Hutchinson, tajnice nekdanjega šefa kabineta Bele hiše Marka Meadowsa, da se je Trump zapletel v prepir z agenti tajne službe in zahteval, naj ga peljejo proti kongresu.

»V Beli hiši ni delal drugega kot privoščljivo gledal prenos napada na televiziji Fox News,« je dejal eden od dveh republikanskih članov odbora, nekdanji bojni pilot Adam Kinzinger iz Illinoisa. Odbor je prikazal izjave nekdanjih uslužbencev Bele hiše, ki so povedali, da je Trump gledal prenos in užival v nasilju. Na pozive, naj drhal odpokliče, se je najprej sprenevedal, da ne more, ker so to pripadniki leve skupine antifa.

»Dogaja se napad na kongres in nisi storil nič, nič, nič«

»Si vrhovni poveljnik. Dogaja se napad na kongres in nisi storil nič, nič, nič,« se je na Trumpovo ravnanje odzval načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Mark Milley. »Ne le da ni storil nič, ampak je celo prilival olje na ogenj,« je dejal Kinzinger in opozoril na dejstvo, da je Trump sredi napada na twitterju napadel podpredsednika ZDA Mika Pencea.

Na to sta opozorila nekdanji namestnik svetovalca za nacionalno varnost Matt Pottinger in namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Sarah Matthews. Trump je Pencea obtožil, da nima poguma, da bi na formalnem potrjevanju zavrnil izide predsedniških volitev, kar so napadalci nemudoma razumeli kot zeleno luč za lov na podpredsednika.

Pottinger in Matthewsova sta nemudoma po tvitu odstopila. »Trump je bil edini, ki bi lahko odpoklical drhal, vendar več ur tega ni storil. Ni ga bilo mogoče premakniti,« je dejal Thompson. Sodelavci in družinski člani so Trumpa prepričevali, naj odpokliče napadalce, obenem pa so se tudi bali, kaj bo povedal, če ga pustijo samega pred kamere. Na koncu je na twitterju objavil videoposnetek, v katerem je napadalcem dejal, da so nekaj posebnega, vendar naj gredo domov.

Zaradi napada na kongres je zvezno pravosodno ministrstvo doslej v povezavi z napadom, ki je zahteval pet življenj na dan napada, obtožilo 840 ljudi. Več kot 330 jih je priznalo krivdo in sprejelo nižjo kazen, okrog sto jih je dobilo zaporne kazni.

Odbor upa, da bo med obtoženimi kmalu tudi glavni pobudnik napada Trump, čeprav doslej v zgodovini ZDA še noben nekdanji predsednik ni bil deležen kazenskega pregona.