Zastoj in iskanje rešitev za čas po pandemiji

Mentalno zdravje je tudi ključ do kolektivne sreče, zato je prav tako med pandemijo, o kateri bi morali poleg medicinske stroke enakovredno javno razpravljati psihologi, filozofi in sociologi, pomemben odnos do kulture in nasploh lepega. Stiske kulturnikov se tudi v Franciji poglabljajo, posledično pa prebujajo neprijetni protioblastniški sentimenti.