Zaupanje v nemško upravljanje je izpuhtelo

Nemška politika in prebivalstvo sta vse bolj razdeljena glede vprašanja, kako naprej v epidemiji korona virusa. Sestanki kanclerke Angele Merkel in premierjev deželnih vlad, ki trajajo pozno v noč, dajejo vse manj želenih rezultatov. Podpora vladajoči krščansko-demokratski CDU je v prostem padcu. Kanclerka znova išče odpuščanje ljudi in kolegov, a tokrat to ne bo dovolj. Zaupanje v to, da Berlin ve, kaj počne, je izpuhtelo kot jutranja rosa.