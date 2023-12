Zaveznice so v zadnjih mesecih močno zmanjšale pomoč Ukrajini, kažejo danes objavljeni podatki Inštituta za svetovno gospodarstvo s sedežem v nemškem Kielu. Višina pomoči je po podatkih inštituta trenutno na najnižji ravni od začetka vojne, potem ko se je med avgustom in oktobrom v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšala za skoraj 90 odstotkov.

»Dinamika podpore Ukrajini se je upočasnila,« piše v poročilu. Po podatkih inštituta se je višina vojaške, humanitarne in finančne pomoči, ki so jo zaveznice Ukrajini obljubile med avgustom in oktobrom letos, v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšala za 87 odstotkov in dosegla najnižjo raven od začetka vojne.

Od 42 držav donatoric, ki jih je organ za spremljanje pomoči Ukrajini vključil v raziskavo, jih je v omenjenih treh mesecih nadaljnjo pomoč Kijevu namenilo le 20, kar je najmanjši delež od začetka vojne. Skupno so te države Kijevu obljubile za 2,11 milijarde evrov nadaljnje pomoči.

FOTO: Gleb Garanich/Reuters

»Ukrajina je vse bolj odvisna od nekaj ključnih donatoric, ki še naprej zagotavljajo znatno podporo, kot so Nemčija, ZDA ali nordijske države,« piše v poročilu.

Avtorji so pri tem opozorili na negotovost nadaljnje pomoči ZDA, kjer republikanci blokirajo odobritev dodatnih sredstev. V luči tega so izrazili upanje, da bo EU uspelo sprejeti dolgo napovedovani sveženj pomoči v višini 50 milijard evrov. Po njihovi oceni bi namreč vsako nadaljnje odlašanje zaveznic s pomočjo okrepilo Rusijo.

Ukrajina si močno prizadeva zagotoviti več tuje pomoči, ki je v zadnjih mesecih začela upadati, med drugim zaradi osredotočenosti sveta na vojno med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Ruske sile medtem krepijo napade na vzhodu države, kjer jim je uspelo zadržati protiofenzivo ukrajinskih sil.