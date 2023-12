Rusija bo družinam vrnila šest ukrajinskih otrok

Rusija bo šest ukrajinskih otrok, starih med osem in 15 let, ki so jih po začetku invazije na Ukrajino odpeljali v Rusijo, vrnila njihovim družinam, so danes sporočile katarske oblasti, ki so posredovale pri dogovoru. To bo druga vrnitev otrok ob posredovanju Katarja, potem ko je Rusija oktobra vrnila štiri ukrajinske otroke.

»Katar je omogočil združitev še šestih ukrajinskih otrok z njihovimi družinami pred prazničnimi počitnicami. Obe strani sta med celotnim postopkom sodelovali in ravnali v dobri veri, pri čemer je Katar deloval kot posrednik,« je pojasnila predstavnica katarskega ministrstva za zunanje zadeve Lolva al Kater.

Dodala je, da je Katar v pogajanjih za vrnitev ukrajinskih otrok posredoval »na prošnjo Rusije in Ukrajine za opredelitev in preučitev možnih področij sodelovanja z namenom vzpostavitve zaupanja med obema stranema«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupno naj bi bilo odpeljanih približno 20.000 otrok

Ukrajina je Rusijo od začetka invazije večkrat obtožila, da je več tisoč ukrajinskih otrok prisilno odpeljala iz šol, bolnišnic in sirotišnic v delih Ukrajine, ki so trenutno pod nadzorom ruskih sil. Po navedbah Kijeva naj bi bilo v Rusijo skupno odpeljanih približno 20.000 otrok, doslej pa se jih je v Ukrajino vrnilo manj kot 400.

Rusija sicer vztraja, da so bili njihovi motivi izključno humanitarni in da so ukrajinske otroke evakuirali zato, da bi jih zaščitili pred nevarnostjo.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je marca izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Sodišče ju sumi nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij.