Žbogar izrazil odločno nasprotovanje Slovenije izseljevanju Palestincev

Varnostni svet ZN je v petek zvečer na pobudo Alžirije razpravljal o grožnji, ki jo predstavlja prisilno razseljevanje prebivalcev Gaze, pri čemer so bile obsodbe takšnih idej soglasne. Obsodila jih je tudi veleposlanica ZDA Linda Thomas Greenfield.

Slovenski predstavnik v Varnostnem svetu Samuel Žbogar je izrazil odločno nasprotovanje Slovenije izseljevanju Palestincev iz Gaze, ker bi bila to groba kršitev mednarodnega prava, enaka vojnemu zločinu. Obsodil je izjave v tej smeri in izrazil ogorčenje nad pogoji, v katerih živijo Palestinci v Gazi.

Izrazil je obžalovanje nad dejstvom, da Varnostni svet ZN glede Gaze ne izpolnjuje svoje odgovornosti, pozval k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči in dejal, da sedaj v Gazi ni varnega prostora. Poudaril je še, da je potrebna takojšnja prekinitev ognja. Podobno je v svojih izjavah menilo tudi več drugih veleposlanikov držav članic Varnostnega sveta ZN, ki pa na koncu zasedanja ni sprejel ukrepa.

S položajem na terenu jih je seznanil generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Martin Griffiths, ki je poudaril, da je treba vsem Palestincem iz Gaze omogočiti vrnitev domov, ker to zahteva mednarodno pravo. Britanska veleposlanica Barbara Woodward je dejala, da njena država odločno zavrača predloge za izselitev Palestincev iz Gaze, Izrael pa je pozvala, naj ne le obsodi nasilje naseljencev na palestinskih ozemljih, ampak tudi ukrepa proti odgovornim ter Palestince zaščiti.

Dim nad obstreljevano Gazo. FOTO: Jack Guez/Afp

Ameriška veleposlanica pa je menila, da je položaj v Gazi z 1,8 milijona razseljenimi ljudmi nevzdržen. Ob tem je poudarila ameriško stališče, da se morajo palestinski civilisti vrniti na svoje domove v Gazi, takoj ko bodo razmere to dopuščale. »Pod nobenimi pogoji se jih ne sme siliti, da zapustijo Gazo. Odločno zavračamo izjave izraelskih predstavnikov v tej smeri,« je dejala Thomas Greenfield in dodala, da takšna neodgovornost otežuje pot do trajnega miru.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je medtem obžaloval dejstvo, da ZDA onemogočajo ukrepanje Varnostnega sveta glede Gaze, ki je po njegovih besedah z več tisoč mrtvimi, uničeno infrastrukturo in dvema milijonoma beguncev v katastrofalnem stanju. »Napadi 7. oktobra ne morejo legitimizirati izraelske uporabe sile v Gazi,« je dejal in zahteval takojšnje premirje.

Izraelski veleposlanik Gilad Erdan pa je zatrdil, da ni nobenega prisilnega izseljevanja prebivalcev Gaze in to ni politika izraelske vlade. Ponovno se je zgražal nad dejstvom, da se je Varnostni svet ZN ponovno sestal zaradi Palestincev, doslej pa še niti enkrat zaradi Izraela. Tožbo proti Izraelu pred meddržavnim sodiščem v Haagu, ki jo je vložila Južna Afrika, je ob tem označil za brezpredmetno in dejal, da bi namesto tega morali soditi Združenim narodom, ki si zatiskajo oči pred nasiljem palestinskega gibanja Hamas.