ZDA iz Afganistana evakuirale že več kot 3200 ljudi

Ameriška vojska je doslej iz Afganistana evakuirala več kot 3200 ljudi, od tega 1100 v torek, je v torek sporočil neimenovan predstavnik Bele hiše. V Nemčiji pa je zgodaj davi pristalo letalo s 130 evakuiranimi osebami iz Kabula, poročajo tuje tiskovne agencije.»Danes so na 13 letih ameriške vojske evakuirali približno 1100 ameriških državljanov, stalnih prebivalcev ZDA in njihovih družin,« je sporočil predstavnik Bele hiše. Pričakujejo, da bodo v prihodnjih dneh številke še večje, saj jim je uspelo vzpostaviti dobro povezavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Do sedaj so ZDA iz Afganistana prepeljale že 3200 ljudi, od tega skoraj 2000 afganistanskih državljanov. Skupno naj bi ZDA iz Kabula evakuirale več kot 30.000 ljudi.V Nemčijo pa je zgodaj davi priletelo prvo letalo družbe Lufthanse s 130 ljudmi, ki so jih evakuirali iz Afganistana. Letalo je poletelo iz uzbekistanske prestolnice Taškent, kjer je Nemčija vzpostavila začasni center za evakuacijo iz Afganistana.V prihodnjih dneh Nemčija načrtuje še več letov, točno število pa ni znano. Za danes imajo načrtovane štiri polete iz Kabula, od koder so doslej poletela tri nemška letala, ki so skupno odpeljala več kot 260 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Nemški zunanji ministerje v torek zvečer opozoril, da še okoli 180 ljudi čaka na let iz Kabula. Opozoril je, da talibi dostop do letališča dovolijo le tujim državljanom. Nemški veleposlanikje zato poletel v Doho, kjer bo skušal na pogajanjih doseči varen odhod afganistanskih sodelavcev Nemčije. Po besedah kanclerkeželijo iz Afganistana evakuirati okoli 10.000 afganistanskih sodelavcev vojske, zaposlenih v nevladnih organizacijah in njihovih svojcev.Večjo akcijo evakuacije izvaja tudi Velika Britanija, ki namerava v prihodnjih letih sprejeti okoli 20.000 Afganistancev v okviru novega programa za migrante. Premierje v torek obljubil, da bodo do 5000 migrantom zatočišče v Veliki Britaniji omogočili še letos.Številne države v zadnjih dneh pospešeno izvajajo evakuacijske lete iz Kabula, potem ko so oblast v državi prevzeli talibi. Številni se kljub njihovim zagotovilom, da ne bo sledilo maščevanje, bojijo za svoje življenje. To velja predvsem za tiste, ki so sodelovali s tujimi silami.