ZDA ni do ustvarjanja novih delitev, zagotovil Biden

»Ameriška vojaška moč mora biti zadnje in ne prvo sredstvo odzivanja. Ne bi smela biti uporabljena kot odgovor na vsak problem, ki ga vidimo,« je bil eden od najodmevnejših poudarkov govora, s katerim je ameriški predsednik Joe Biden na 76. zasedanju generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku, manj kot mesec dni po umiku iz Afganistana, predstavil svojo vizijo prihodnje vloge ZDA v svetu.



Združene države so 31. avgusta končale svojo najdaljšo vojno v zgodovini. Kaotični umik izpod Hindukuša bo ostal eden od temnih madežev na mandatu sedanje ameriške administracije. Toda Biden je v svojem prvem nastopu pred generalno skupščino OZN v vlogi predsednika vodilne svetovne velesile pokazal, da svoje odločitve niti najmanj ne obžaluje. Z umikom se je po predsednikovih besedah namreč končalo »20 let konflikta v Afganistanu in s tem, ko zapiramo to obdobje neutrudne vojne, odpiramo novo obdobje neutrudne diplomacije.«