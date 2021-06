7.43 V Italiji od prihodnjega tedna ne bodo več obvezne maske na prostem

7.15 ZDA v razdelitev 55 milijonov doz cepiva proti covidu-19

V Italiji od prihodnjega tedna na t. i. belih območjih, kjer je možnost prenosa novega koronavirusa najmanjša, ne bo več obvezno nošenje mask na prostem, je v ponedeljek napovedal minister za zdravje. Maske pa bodo še naprej obvezne v zaprtih prostorih, na javnem prevozu in kjer ni možno ohranjati razdalje. »Od 28. junija se premikamo stran od obveznega nošenja mask na prostem na belih območjih,« je na facebooku sporočil minister.Trenutno so vse regije, z izjemo Doline Aoste, označene kot t. i. bela območja, kjer veljajo najmanj stroga pravila. Predvidoma pa se bo na ta seznam v ponedeljek uvrstila tudi Dolina Aoste, poročajo tuje tiskovne agencije. Italijanska vlada je sprva napovedala odpravo obveznega nošenja mask v sredini julija, v ponedeljek pa je strokovna skupina dala zeleno luč za dodatne sprostitve od 28. junija. V Italiji so v ponedeljek poročali o 495 novih primerih okužb, skupno so jih doslej potrdili 4,2 milijona, covid-19 pa je terjal skoraj 128.000 življenj.Vlada ameriškega predsednikaje v ponedeljek objavila načrt razdelitve še 55 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19 tujim državam, s čimer država izpolnjuje obljubo o 80 milijonih odmerkih cepiv za tujino. Biden je prejšnji teden napovedal še nakup 500 milijonov odmerkov, namenjenih tujim državam. Od omenjenih 55 milijonov odmerkov jih bo 75 odstotkov namenjenih programu Covax, ki jih bo razdelil glede na potrebe, 25 odstotkov oz. 14 milijonov odmerkov pa bodo ZDA poslale v države po lastni izbiri. Covax bo med drugim namenil 14 milijonov odmerkov Latinski Ameriki, 16 milijonov Aziji in deset milijonov Afriki. Večinoma gre za cepivo AstraZenece, ki v ZDA ni v uporabi, vendar pa so vključena tudi cepiva Moderne, Pfizerja in Johnson & Johnsona, ki se edina uporabljajo v ZDA. Podrobnosti glede razdelitve prvih 25 milijonov odmerkov cepiv za tujino je Bela hiša objavila že v začetku junija.