ZDA: V spopadih za Bahmut ubitih ali ranjenih 100.000 ruskih vojakov

V petih mesecih srditih spopadov za zavzetje ukrajinskega mesta Bahmut je umrlo več kot 20.000 ruskih vojakov, še okoli 80.000 pa je bilo ranjenih, je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost John Kirby. Ob tem je pojasnil, da je približno polovica padlih borcev iz vrst ruske najemniške vojaške skupine Wagner.

Kirby, ki se sklicuje na podatke ameriške obveščevalne službe, je dodal, da so bili padli borci skupine Wagner večinoma »ruski obsojenci, ki so bili vrženi v boj brez zadostnega usposabljanja, vodenja ali kakršnegakoli smisla za organizacijsko poveljevanje in nadzor«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obe strani sta v boj za Bahmut vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti. FOTO: Oleksandr Ratushniak/ Stringer Reuters

Podatkov o ukrajinskih žrtvah ne želijo navesti

ZDA medtem niso navedle podatkov o žrtvah na ukrajinski strani, kar Kirby zagovarja s tem, da so »oni žrtve, Rusija pa agresor«. »Bela hiša javnosti ne bo posredovala informacij, ki bi oteževale položaj svoje tesne zaveznice, katere vojsko oborožuje in usposablja koalicija držav pod vodstvom ZDA,« je poudaril.

Ukrajinsko mesto Bahmut, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v boj za mesto vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.

Tudi Kirby je ponovil, da bi morebitno zavzetje mesta za Rusijo imelo »majhno strateško vrednost«. Ob tem je še ocenil, da so bili dozdajšnji spopadi za Rusijo zelo dragi. Ruske vojaške zaloge so bile namreč po njegovih besedah izčrpane, medtem ko je ukrajinska obramba na območjih okoli Bahmuta še vedno močna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.