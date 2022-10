ZDA verjamejo, da za atentatom Dugine stoji Ukrajina

Ameriške obveščevalne agencije verjamejo, da so avgustovski napad na Darijo Dugino z avtomobilom bombo v bližini Moskve odobrili v ukrajinski vladi, piše New York Times (NYT). Pokojna Dugina je bila hčerka vidnega ruskega ultranacionalista Aleksandra Dugina, ki naj bi bil dejanska tarča napada.

Dugin je sicer zagovornik napada na Ukrajino in zagovornik agresivne, imperialistične Rusije.

Združene države niso sodelovale pri napadu niti z zagotavljanjem obveščevalnih podatkov niti s kakšno drugo pomočjo, trdijo ameriški uradniki.

Prejšnji teden je ameriška vlada delila natančno oceno ukrajinske vpletenosti, o kateri prej ni bilo poročil. Ukrajina je takoj po napadu zanikala vpletenost v umor, prav tako visoki uradniki.

Takšni incidenti, menijo v ZDA, bi lahko izzvali Moskvo, da se odloči za napade na visoke ukrajinske uradnike. Umor, kakršen je bil v primeru Dugine, je bil po ocenah NYT ena najdrznejših operacij doslej. Ameriški uradniki, ki so omenjali obveščevalne podatke, niso razkrili, kdo v ukrajinski vladi naj bi odobril misijo, kdo je izvedel napad in ali je misijo podpisal predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinci zastrupili župana Hersona?

Vpletenost ukrajinske vlade v umor Darije Dugine je zanikal tudi Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika. Sicer pa naj bi neimenovani visoki ukrajinski vojaški uradnik po pisanju NYT povedal, da so ukrajinske sile s pomočjo lokalnih borcev izvedle atentate in napade tudi na ukrajinske kolaborante in ruske uradnike na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Med njimi je bil tudi župan regije Herson, ki ga je postavil Kremelj; avgusta so ga zastrupili, zaradi česar so ga morali evakuirati v Moskvo na nujno zdravljenje.

V Washingtonu so vse bolj zaskrbljeni, da Rusija morda razmišlja o nadaljnjih korakih za zaostrovanje vojne, vključno s prizadevanji za atentate na vidne ukrajinske voditelje. Zelenski bi bil v tem primeru njihova glavna tarča.

Tudi ruska notranja obveščevalna služba F.S.B. je za umor Darije Dugine obtožila ukrajinske obveščevalne službe.

Ilya Ponomarev, nekdanji poslanec ruske dume, ki je glasoval proti priključitvi Krima, trdi, da je za umor odgovorna skupina proukrajinskih borcev in nasprotnikov Putina, ki delujejo v Rusiji pod imenom Nacionalna republikanska armada. V intervjuju za NYT je Ponomarev zatrdil, da je bil v stiku z Narodno republikansko armado in da je bil seznanjen z operacijo proti Dariji Dugini nekaj ur, preden se je zgodila. V Washingtonu so glede njegovih trditev v imenu skupine skeptični.