V ponedeljek potrdili 3393 novih okužb, delež pozitivnih 45,3-odstoten

09.36 V ponedeljek potrdili 3393 novih okužb

Ob 7485 PCR-testih so včeraj potrdili 3393 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 45,3-odstoten. Poleg tega so opravili še 99.477 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 20.225 primerov okužb, 14-dnevna incidenca znaša 953, sedemdnevno povprečje pa 1747.

08.30 V Nemčiji več kot 35.000 udeležencev na protestih proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa

Po vsej Nemčiji se je v ponedeljek zvečer protestov proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa udeležilo več kot 35.000 ljudi. Številni protesti so bili predhodno prijavljeni, nekateri shodi ne in so bili zaradi tega nezakoniti. V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko na severovzhodu države se je po navedbah policije v približno 20 mestih protestov udeležilo skoraj 12.000 ljudi. Ta zvezna dežela je bila v zadnjih tednih v središču protestov proti protikoronskim ukrepom v Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V zvezni deželi Turingija se je po navedbah policije zbralo več kot 16.000 ljudi. V Magdeburgu, prestolnici zvezne dežele Saška Anhalt, se je na neprijavljenem protestu zbralo okoli 2500 ljudi. Nastali so izgredi med protestniki in policijo, vendar za zdaj ni poročil o morebitnih poškodovanih. Nezakoniti protesti so bili tudi na Saškem na vzhodu Nemčije. Na njih se je zbralo nekaj tisoč ljudi. V mestu Lichtenstein je bilo v spopadih s policijo ranjenih 14 policistov. Ti so proti protestnikom uporabili solzivec. Zaradi nasilništva so ovadili 40 oseb.

FOTO: Matthias Rietschel/Reuters

07.50 ZDA z novim rekordom dnevno potrjenih okužb

V ponedeljek so v ZDA potrdili več kot milijon okužb, kar predstavlja nov svetovni dnevni rekord, poroča Guardian. Skupno je bilo potrjenih 1,06 milijona okužb, kar je predvsem posledica različice omikron, razkrivajo podatki z Univerze Johns Hopkins. Ponedeljkova številka je skoraj dvakrat večja od prejšnjega rekorda okoli 590.000, postavljenega pred štirimi dnevi v ZDA, kar tako rekoč predstavlja podvojitev v primerjavi s prejšnjim tednom. Številni Američani se zanašajo na teste, ki jih opravijo doma, pri čemer rezultati, ki jih uradnim vladnim organom ne sporočijo, kažejo, da je novi rekord precej podcenjen. Vendar pa so lahko zamude pri poročanju med prazniki prav tako vplivale na naraščajoče stopnje, še navaja Guardian.

FOTO: Valerie Macon/AFP

07.30 Avstralija z rekordnim številom okužb

Namestnica glavnega zdravstvenega uradnika Avstralije dr. Sonya Bennett je po poročanju Guardiana povedala, da so imeli 47.738 primerov okužb s covidom-19 po vsej državi: »V zadnjih 24 urah smo na nacionalni ravni potrdili 47.738 primerov. Gre za povečanje od približno 38.000 primerov dan pred tem.« V bolnišnicah je 2362 bolnikov s covidom-19, kar je skoraj dvakrat več kot prejšnji teden. Na intenzivni negi je 184 bolnikov s covidom-19, le malo več kot prejšnji teden, kar je bilo 135.

07.00 Hongkong širi svoj mehurček

Hongkong bo zahteval vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 za vstop v restavracije, šole, javne prostore za prosti čas in rekreacijske prostore pred lunarnim novim letom, da bi razširil mehurček, poroča Guardian. Kinodvorane, telovadnice, notranja športna igrišča, javne knjižnice, muzeji in koncertne dvorane so vključeni v razširjeni mehurček, kjer je nujni pogoj cepljenje, je v petek na novinarski konferenci povedala sekretarka za prehrano in zdravje Sophia Chan. Tudi osebje na teh prizoriščih se bo moralo cepiti, pri čemer so izjeme za tiste s potrjenim zdravstvenim stanjem. Izvršna direktorica Hongkonga Carrie Lam je v torek na novinarski konferenci potrdila, da bodo nova pravila začela veljati 24. februarja. V skladu z novo ureditvijo bo več prizorišč zahtevalo, da ljudje pred vstopom prejmejo vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

00.30 Logar: Zaostrovanje ukrepov, če bo število bolnikov na intenzivni negi preseglo 200

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je za Odmeve na Televiziji Slovenija po včerajšnjem sestanku skupine povedala, da za zdaj ne predvidevajo bistvenega zaostrovanja ukrepov. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov in takih, ki potrebujejo intenzivno nego, namreč še vedno upada. Po besedah Logarjeve pa bi skupina predlagala zaostrovanje ukrepov, če bo število covidnih bolnikov na intenzivni negi preseglo 200.

Razpravljali so tudi o morebitnem skrajševanju karantene pri okuženih z novim koronavirusom in samoizolacije pri obolelih. Svetujejo, da ostane ukrep samoizolacije ob blagi okužbi deset dni, je povedala Logarjeva. Glede skrajšanja karantene pa je navedla zadnje ugotovitve, da je inkubacija pri omikronu krajša in večina ljudi zboli v treh dneh od stika, kar pomeni, da bi bilo varno po petih dneh opraviti testiranje, in če je test negativen, se lahko vrnemo v normalno življenje ob vseh preventivnih ukrepih. Ali bodo skrajšanje karantene tudi predlagali, pa ni navedla.