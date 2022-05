Zdaj Poljska žuga Nemčiji in ne obratno

V nadaljevanju preberite:

Že pred rusko invazijo na Ukrajino so bili poljsko-nemški odnosi toplo hladni, zdaj pa so v Varšavi povzdignil ton in pri kritiki Berlina ne izbirajo besed. Čeprav opažajo premike naprej, ko gre za nemško pomoč Ukrajini, so ti premiki po njihovi oceni prepozni. Nemalokrat je mogoče slišati očitke, ki mejijo na pripisovanje krivde za vojno v Ukrajini Nemčiji, natančneje, njeni zgrešeni politiki do Rusije.