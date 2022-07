Zdravo morje za zdravo prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Morje in kopno najbrž ne moreta navdihovati drugače kakor v paru, kajti brez enega ne bi bilo vzhičenega koprnenja po drugem. Na Portugalskem imajo hrepenenje globoko vtisnjeno v nacionalni značaj, ribiče po geografiji in pomorščake tudi po sili razmer je od nekdaj gnalo proti neznani zemlji, potem pa premnogi niso nikoli dokoprneli vrnitve ... Ker ni prihodnosti brez preteklosti, vrzimo na tem mestu sidro v sedanjost, ekološko sedanjost: koliko razmišljajo Portugalci o varovanju dvojice zemlja – voda za generacije, ki prihajajo?

Najprej širši kontekst. Ta teden – od 27. junija do 1. julija – je v Lizboni potekala konferenca Združenih narodov o oceanih, pri organizaciji katere sta sodelovali sploh portugalska in kenijska vlada. Prvi cilj konference, ki jo je bilo večinoma mogoče spremljati tudi na internetu, je bil pozvati k bolj ozaveščeni skrbi za morja, in to na vseh ravneh, od odločevalcev v politiki do akterjev v vseh mogočih sektorjih, od planetarnih voditeljev in znanstvenikov do aktivistov in navadnih ljudi ...