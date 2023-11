Združeni narodi opozarjajo na nevarnost izbruha lakote v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Komunikacijski kanali z Gazo so bili proti koncu tedna znova prekinjeni, kar je v kombinaciji s pomanjkanjem goriva Združene narode prisilo k temu, da so ustavili dotok nujno potrebne humanitarne pomoči v oblegano palestinsko enklavo. Najnovejši dokaz nevzdržnosti razmer je bilo opozorilo predstavnikov svetovne organizacije, da civilnemu prebivalstvu zaradi pomanjkanja hrane in pitne vode grozi lakota. Povrh tega se povečuje tudi širjenje nalezljivih bolezni, a daleč največja nevarnost prebivalstvu so še vedno napadi, ki jih izvaja izraelska vojska.