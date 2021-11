Že danes jim manjka 1,4 milijona delavcev

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji po podatkih Inštituta za nemško gospodarstvo že danes primanjkuje okoli 1,4 milijona delavcev, do leta 2035 pa bi ta manko lahko znašal že pet milijonov. V prihodnjem desetletju in pol se bodo namreč upokojili pripadniki "baby boom" generacije, mlajše generacije pa niso dovolj številčne, da bi nastajajočo vrzel zapolnile. To bi lahko močno upočasnilo nemško gospodarsko rast in celo pripeljalo do realnega padca blaginje.