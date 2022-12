Že peto zapovrstno nižanje inflacije

Ameriška inflacija je novembra dosegla 7,1 odstotka, kar je še vedno veliko, a se že peti mesec znižuje in s tem daje upanje na manjše višanje obrestnih mer na jutri zaključenem zasedanju centralne banke Fed. Še oktobra je inflacija znašala 7,7 odstotka, na junijskem vrhuncu celo 9,1 odstotka.

Finančna ministrica Janet Yellen verjame, da se bo rast cen prihodnje leto še bolj polegla, sedanja kriza je po njenem prepričanju prehodna. A se Američani še dobro spomnijo, kako ministrica skupaj s številnimi drugimi ekonomisti rekordne draginje ni videla prihajati in predsednik Feda Jerome Powell se bo morda odločil za kompromis med nujnostjo nadaljnjega ukrepanja ter letošnjo serijo višanj za 0,75 odstotne točke. Ta je ohromila trg nepremičnin ter povečala strahove pred recesijo, večina strokovnjakov tokrat pričakuje višanje za »le« 0,5 odstotne točke. S tem bi se ameriške obrestne mere gibale med 4,25 in 4,5 odstotka.

Razpošiljanje izdelkov v Amazonovem skladišču v New Jerseyju. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Vsaj malo si bodo oddahnili tudi Američani, ki so jim stroški za letošnje praznične pojedine in vse ostalo v primerjavi z lanskim letom narasli za petino, trpijo zaradi visokih cen bencina. Draginja pa ni odvisna le od domačega dogajanja in številni strokovnjaki verjamejo, da bo pot do zaželene inflacije okrog dveh odstotkov še trajala.