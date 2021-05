Zelena kanclerka bi odpravila notranje lete

V nadaljevanju preberite:

Kar 60 odstotkov Nemcev si po jesenskih parlamentarnih volitvah želi sprememb v vladi, kar 67 odstotkov pa tudi sprememb posamenznih politik. Na primer pri vprašanjih migracij in boja zoper klimatske spremembe. A napoved Zelenih, da bodo v primeru zmage in prevzema vlade odpravili notranje lete in (pre)nizke cene letalskih vozovnic, že razburja javnost.