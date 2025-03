Zeleni proti obsežnemu zadolževanju

Galerija

V Zeleni stranki so se odločili, da ne bodo glasovali za spremembe ustave, ki so jih predlagali v Uniji CDU/CSU in SPD zaradi finanlnih potreb obrambe in infrastrukture, če ne bo prišlo do nekaterih sprememb. Med drugim zahtevajo več sredstev za zvezne dežele, za civilno zaščito in podnebne ukrepe. FOTO: Tobias Schwarz/AFP