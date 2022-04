Zelenski: Napad na Ukrajino je šele začetek

06.20 Ukrajinski predsednik svari pred ruskim napadom na druge države

»Kdo bo naslednji?« se sprašuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prepričan, da je napad na Ukrajino šele začetek in da namerava Moskva napasti tudi druge države.

Po besedah Rustama Minekajeva si bo ruska vojska prizadevala prevzeti popoln nadzor nad vzhodom in jugom Ukrajine. S tem bi po njegovih besedah vzpostavili kopenski koridor do zasedenega polotoka Krim. »Od začetka druge faze posebne operacije (...) je ena izmed nalog ruske vojske vzpostaviti popoln nadzor nad Donbasom in južno Ukrajino,« je po poročanju ruskih tiskovnih agencij dejal generalmajor Minekajev.

06.00 Kritiziral rusko vojaško posredovanej v Ukrajini in pristal v priporu

Opozicijskemu politiku Vladimirju Kara-Murzi je rusko sodišče odredilo predkazenski pripor zaradi domnevnega širjenja lažnih informacij o vojni v Ukrajini, je sporočil njegov odvetnik. 40-letni Vladimir Kaza-Murza se je še pred to odločitvijo nahajal v zaporu, potem ko mu je sodišče pred desetimi dnevi prisodilo 15 dni zaporne kazni zaradi upiranja državnem oblastem.

Po novi kazenski zakonodaji, ki je v Rusiji stopila v veljavo v začetku marca, je za širjenje domnevno lažnih novic o ruskih vojaških silah predvidena zaporna kazen do 15 let. V skladu z novo zakonodajo je že raba besed vojna ali invazija za opisovanje dogajanja v Ukrajini dovolj, da si prislužite obtožnico. Po poročanju AFP je nekdanji novinar Kaza-Murza v preteklih tednih prek družbenih omrežij javno kritiziral rusko vojaško posredovanje v Ukrajini.