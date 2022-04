Zelenski obleganje ukrajinskih mest primerjal z Guernico

V nadaljevanju preberite:

Nagovori ukrajinskega predsednika, namenjeni zahodnim parlamentom, so od začetka ruske agresije svojevrsten vojni žanr in dokument nemirnega časa. Volodimir Zelenski v telematskih javljanjih, s katerimi bi rad opogumil zavezniške države k odločnejši podpori Kijevu, premišljeno primerja dogajanje v okupirani domovini s polpreteklo zgodovino države, ki jo naslavlja. Danes je španske predstavnike ljudstva spomnil na bratomorno vojno na Iberskem polotoku in v eni od prvih intervencij po odkritju grozodejstev v Buči ponovil, da se v Ukrajini dogajajo vojni zločini.