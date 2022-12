Zelenski: Podpora Ukrajini je investicija v varnost

V nadaljevanju preberite:

Je vojaški zvezi Nato in Evropski uniji res grozil razpad, če bi ZDA Ukrajini že prej zagotovile orožje, ki ga potrebujejo za ruski poraz? Predsednik Joe Biden se je ustavil med odgovarjanjem na vprašanje ukrajinske novinarke, zakaj napadeni državi od začetka niso namenili patriotov in drugega orožja, ki ga potrebuje. »Najbrž sem povedal že preveč!« Vprašanje je, zakaj Ukrajina tudi 300 dni po ruskem napadu še vedno krvavi zaradi toče bomb in dronov ter mora svet še naprej opazovati največje prizadevanje za mednarodno mirovno ureditev v Evropi po drugi svetovni vojni.