Zelenski prosi Američane za pomoč pri zaščiti ukrajinskega neba

»Slava Ukrajini! Slava Ukrajini! Slava junakom!« je predsednica ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi članom ameriškega kongresa ter prek televizijskih ekranov vsem Američanom napovedala virtualni nastop ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v najvišjem hramu ameriške demokracije. 44-letni voditelj države, ki jo brezobzirno napada Rusija, je zagotovil, da niti za minuto ne razmišljajo o vdaji, a je vendarle zaprosil za pomoč pri zaščiti pred zračnimi napadi ruskih lovcev z dobavo vojaških letal ali sistemov za zračno obrambo.

Predsednik Zelenski je v značilni opravi govoril iz Kijeva. FOTO: Sarah Silbiger/AFP

»Je preveč prositi za človekoljubno območje prepovedi poletov nad Ukrajino, da zaščitimo naše ljudi?« je Zelenski v značilni zeleni majici s kratkimi rokavi, ki kaže državnika sredi krute vojne brez časa in želje za uradni videz, vprašal v videoprenosu iz Kijeva. »Zaščititi moram naše nebo in za to potrebujem vašo odločitev!«

Ukrajinski predsednik je poudaril želje svoje države po življenju v svobodi in iskanju sreče, kot so jih Američanom zagotovili na gori Mount Rushmore ovekovečeni državniki, omenil je besede borca za človekove in državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega »I have a dream«. Spomnil je na Pearl Harbor leta 1941, ko je Japonska napadla ZDA, in na enajsti september 2001, ko je ameriško nebo počrnelo zaradi napada teroristov. »Naša država to izkuša vsak dan že tri tedne! Rusija je ukrajinsko nebo spremenila v vir smrti za tisoče ljudi!«

»Slava Ukrajini!« je predsednika napadene države pozdravila predsednica ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi, na fotografiji z ukrajinsko veleposlanico v ZDA Oksano Markarovo. FOTO: Drew Angerer/AFP

V boju proti terorju, kakršnega Evropa po njegovem prepričanju ni videla že osem desetletij, je predlagal novo varnostno zvezo »Združeni za mir«, ki bi lahko konflikte ustavila v 24 urah, če ne drugače, z zagotovitvijo orožja, s sankcijami, človekoljubno in politično podporo. »Če bi takšna aliansa obstajala danes, bi lahko v naši državi rešili na tisoče ljudi, pa tudi v številnih drugih državah, ki potrebujejo mir, ki trpijo nečloveško uničevanje.

Volodimir Zelenski se je za osebno angažiranost in resno zavezanost obrambi njegove domovine še posebej zahvalil ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu, demokratski politik pa mora tudi poslušati kritike, da bi lahko naredil še več. Zelenski je Bidna pozval, naj bo voditelj svobodnega sveta ter naj ustavi ruski vojaški stroj. »Biti voditelj sveta pomeni biti voditelj miru!« Predvajal je tudi videoposnetek grozot s porušenimi hišami in ubitimi otroki, ki jih vsak dan doživlja njegova država. »Mir je pomembnejši od denarja!«

Ameriški predsednik Joe Biden bo kmalu predstavil novo pomoč Ukrajini. FOTO: Leah Millis/Reuters

Biden bo že čez nekaj ur predstavil dodatno pomoč Ukrajini v višini milijarde dolarjev, kot upajo Ukrajinci, tudi morilske vojaške drone »switchblade«, protiletalske obrambne sisteme in protiletalske izstrelke javelin in stinger. Bela hiša je že pred dnevi odobrila več kot trinajst milijard dolarjev vse vrste pomoči, a v Kijevu poudarjajo, da najbolj potrebujejo vojaško. Po nekaterih poročilih Američani razmišljajo o nadaljnjih lastnih vojaških okrepitvah v Evropi, a še vedno le v državah članicah vojaške zveze Nato.