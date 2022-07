10.45 Borrell: Ruska blokada ukrajinskega žita ogroža več deset tisoč življenj

Ruska blokada izvoza žita iz Ukrajine ogroža življenja več tisoč oziroma več deset tisoč ljudi po svetu, je danes dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. »Gre za vprašanje življenja in smrti za številne ljudi,« je poudaril in Rusijo pozval, naj odpravi blokado ukrajinskih pristanišč. »Najbolj skrb vzbujajoča stvar je pomanjkanje hrane v številnih državah po svetu. Hrane pa ni zato, ker Rusija blokira izvoz ukrajinskega žita,« je Borrell povedal ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Bruslju, v ospredju katerega je ruska agresija na Ukrajino. Po njegovih besedah EU dela vse, kar lahko, da bi žito izvozila po drugih poteh, vendar to ni dovolj. Zato upa, da bo ta teden mogoče doseči dogovor, v skladu s katerim bi Rusija odpravila blokado pristanišča v Odesi in drugih ukrajinskih pristanišč. Poudaril je, da ima upanje, da bi to lahko uspelo.

»Življenja več tisoč oziroma več deset tisoč ljudi so odvisna od tega dogovora. To torej ni diplomatska igra, gre za vprašanje življenja in smrti za številne ljudi,« je poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik EU. Dodal je, da mora Rusija odblokirati pristanišča in dovoliti izvoz ukrajinskega žita. »Drugače bomo morali še naprej trditi, da uporablja hrano kot orožje, pri čemer ne razmišlja o življenjih ljudi. To je treba glasno povedati,« je še povedal Borrell. Ruski in ukrajinski pogajalci se bodo ob posredovanju diplomatov Združenih narodov in Turčije znova sestali v sredo v Istanbulu. Po pogovorih pretekli teden so sporočili, da je dogovor blizu, a imata obe strani še določene zahteve, pri katerih vztrajata.

10.09 Slovenija podpira predlog komisije o dodatnih sankcijah proti Rusiji

Slovenija podpira predlog evropske komisije o dodatnih sankcijah Evropske unije proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, je ob prihodu na današnje zasedanje zunanjih ministrov v Bruslju povedal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je poudaril, da sankcije niso napaka. »Slovenija podpira sankcije, podpira trenutni predlog,« je v izjavi za STA povedal Štucin. Obenem je poudaril, da morajo biti sankcije takšne, da ne škodijo nam, da ne škodijo evropskemu in slovenskemu gospodarstvu.

»Vendar pa Slovenija seveda odločno podpira nadaljnje ukrepe proti Ruski federaciji,« je dejal državni sekretar na MZZ. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Borrell je medtem ob prihodu na današnje zasedanje poudaril, da je namen predloga, ki ga je pripravil skupaj s komisijo, zagotoviti, da so sankcije učinkovite. V EU namreč potekajo velike razprave o tem, kako učinkovite so, in da imajo večje posledice za nas kot za Rusijo. »Nekateri evropski voditelji pravijo, da so napaka. Mislim, da niso napaka, so tisto, kar smo morali storiti. In bomo nadaljevali,« je dejal. Ob tem je vse tiste, ki so kritični do sankcij, pozval, naj svoje argumente podkrepijo s podatki. Pri tem je omenil ceno nafte, ki se je po trditvah nekaterih zaradi evropskega embarga na rusko nafto zvišala. Vendar pa to glede na podatke ne drži, je povedal Borrell.

10.00 Rusija se pripravlja na naslednjo ofenzivo

Rusija se po trditvah ukrajinskih in britanskih vojaških uradnikov pripravlja na naslednjo fazo svoje ofenzive v Ukrajini, potem ko je njihova vojska trdila, da je sprejela »operativno pavzo«, poroča Guardian. Ukrajinska vojska je sporočila, da se zdi, da Rusija pregrupira enote za ofenzivo proti Slovansku, simbolično pomembnemu mestu, ki ga ima Ukrajina v vzhodni regiji Doneck. Britansko obrambno ministrstvo je dodalo, da Rusija prav tako krepi svoje obrambne položaje na zasedenih območjih v južni Ukrajini.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je ukazal ruskim vojaškim enotam, ki delujejo na vseh območjih Ukrajine, naj okrepijo svoje operacije, da bi preprečili napade na vzhod Ukrajine in druga ozemlja pod ruskim nadzorom, je v soboto sporočilo ministrstvo na svoji spletni strani. Šojgu je dal potrebna navodila za nadaljnjo okrepitev delovanja skupin na vseh operativnih območjih, da bi izključil možnost, da bi kijevski režim izvajal množične raketne in topniške napade na civilno infrastrukturo in prebivalce naselij v Donbasu in drugih regijah.

Volodomir Zelenski: »Danes sem sprejel odločitev o razrešitvi generalne državne tožilke in vodje ukrajinske varnostne službe.« FOTO: Sergei Supinsky/AFP

7.40 Zelenski razrešil vodjo ukrajinske varnostne službe in generalno tožilko

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo sporočil, da je razrešil vodjo varnostne službe Ivana Bakanova in generalno državno tožilko Irino Venediktovo zaradi številnih primerov domnevne izdaje med ukrajinskimi uradniki kazenskega pregona. Gre za eno največjih zamenjav v vladi od začetka ruske invazije na Ukrajino.

»Danes sem sprejel odločitev o razrešitvi generalne državne tožilke in vodje ukrajinske varnostne službe,« je dejal Zelenski v nedeljo zvečer v svojem rednem videonagovoru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski v času od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja ni naredil večjih kadrovskih sprememb v vladi. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Po njegovih besedah je v državi odprtih kar 651 kazenskih zadev zaradi obtožb veleizdaje ter sodelovanja in pomoči Rusiji s strani ukrajinskih uradnikov, med njimi uslužbencev tožilstva, preiskovalnih organov in pripadnikov varnostnih agencij.

Med temi je tudi 60 primerov uradnikov, ki so ostali na ozemljih pod rusko zasedbo in »delujejo proti naši državi«, je povedal Zelenski.

Zelenski v času od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja ni naredil večjih kadrovskih sprememb v vladi, pri tem navaja nemška tiskovna agencija DPA.