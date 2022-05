Želja po izoliranju Rusije omejena predvsem na Zahod

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini je načela ugled Rusije, toda v večjem delu sveta večinsko javno mnenje še vedno nasprotuje prekinitvi gospodarskih vezi s to državo, kažejo izsledki Indeksa zaznavanja demokracije. Posebno opazen je razkorak med zahodnimi demokracijami, v katerih je podpora prekinjanju gospodarskih vezi najvišja, in državami v razvoju, med katerimi izstopa zlasti Kitajska. V članku več o tem, kako tesne odnose med ruskimi in kitajskimi oblastmi spremlja tudi vzajemna javnomnenjska naklonjenost.