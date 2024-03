Zgodovinarji nad Scholzevo nejasno politiko do Rusije

V nadaljevanju preberite:

Nemško javnost razburja pismo skupine zgodovinarjev blizu SPD, v katerem so izjemno kritični do politike stranke do Rusije. Bojijo se, da se politika stranke vrača v čase popuščanja in pomiritve ter da to v Rusijo pošilja napačne signale. Soavtor pisma je tudi eden najbolj uglednih nemških zgodovinarjev, sicer tudi dolgoletni član SPD Heinrich August Winkler.