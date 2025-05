Zgodovino bi pisali na Tiananmenu ali Rdečem trgu

V nadaljevanju preberite:

Danes mineva natanko 50 let, odkar sta Evropska unija in LR Kitajska vzpostavili diplomatske odnose, a bo proslava te obletnice preložena na poznejši datum. Kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping je namreč ta teden zaseden. Pripravlja kovčke in svoje posebno letalo za sredin odhod v Moskvo, kjer bo najprej opravil uradni obisk in pogovore s predsednikom Vladimirjem Putinom, nato pa bo glavni gost na slovesnosti, ki bo 9. maja – ob 80. obletnici zmage nad fašizmom – potekala na Rdečem trgu.