Zgodovinski obisk papeža Frančiška v Iraku

Kristjani v Iraku, ki je pretežno muslimanski, so že dlje časa preganjani. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP



Poostreni varnostni ukrepi

Poziv k povečanju politične moči kristijanov v Iraku

Novi celjski škof

Papež Frančišek je danes za novega celjskega škofa imenoval duhovnika mariborske nadškofije Maksimilijana Matjaža, ki je bil doslej profesor Svetega pisma na Teološki fakulteti v Ljubljani, je zapisano na spletnih straneh Katoliške cerkve. Na tem mestu je tako nasledil Stanislava Lipovška, ki je leta 2018, ko je dopolnil 75 let, odstopil.

je danes prispel na zgodovinski obisk Iraka. Letalo s papežem je pristalo v iraški prestolnici Bagdad. To je prvi obisk kakega papeža v Iraku in hkrati prvi obisk v tujini od začetka pandemija covida-19 za sedanjega poglavarja Rimskokatoliške cerkve. »Zelo se veselim, da lahko spet potujem,« je novinarjem pred odhodom dejal sveti oče. Dodal je, da je obisk obveza do države, ki že vrsto let trpi.Frančišek naj bi se danes sestal z iraškim premieromter predsednikom države. Predvideno je tudi srečanje s predstavniki civilne družbe in lokalne cerkve.Do ponedeljka bo sveti oče obiskal različne predele Iraka. V soboto se bo sestal z najvišjim šiitskim verskim dostojanstvenikom v državi, velikim ajatolo. V nedeljo bo 84-letni Frančišek obiskal skupnost kristjanov v Mosulu in Karakošu na severu države.V Iraku so pred prihodom papeža poostrili varnostne ukrepe. V Bagdadu so med drugim uvedli dodatne nadzorne točke ter razglasili tridnevno popolno policijsko uro.Kristjani v Iraku, ki je pretežno muslimanski, so že dlje časa preganjani. Njihovo število v skupnosi se je v zadnjih desetletjih zelo skrčilo. Nekoč je v Iraku živelo okoli milijon kristjanov, danes jih je po ocenah od 250.000 do 400.000. Papež se mudi na obisku v Iraku, medtem ko so se razmere v državi zaradi pandemije covida-19 ponovno poslabšale. Ta teden so potrdili rekordno število novih okužb z virusom sars-cov-2.Papež Frančišek je danes v svojem prvem javnem nagovoru v Iraku pozval h končanju nasilja, ekstremizma, ločevanju ter nestrpnosti v državi. Pozval je tudi, da bi morali imeti kristjani v Iraku vidnejšo vlogo kot državljani s polnimi pravicami, svoboščinami in odgovornostmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Frančiška so danes ob prihodu na zgodovinski obisk Iraka na bagdadskem letališču pozdravili iraški premierter različne folklorne in plesne skupine. Nato je sledilo srečanje z iraškim predsednikom, ki je leta 2019 papeža tudi uradno povabil na obisk, ter drugimi vladnimi in verskimi predstavniki.Poglavar 1,3 milijarde katolikov po svetu je v govoru v predsedniški palači tudi izpostavil globoke korenine krščanstva v Iraku.»Starodavna prisotnost kristjanov v tej deželi in njihov prispevek k življenju naroda predstavljajo bogato dediščino, s katero želijo še naprej služiti vsem,« je dejal papež Frančišek.Iraške uradnike je sveti oče tudi pozval, naj se borijo proti korupciji, zlorabi oblasti ter nespoštovanju zakonov v državi.Papež, ki velja za vidnega zagovornika medverskega dialoga, se je spomnil tudi na druge ogrožene manjšine v Iraku. »Tu, med toliko trpečimi se moje misli obračajo na Jazide, nedolžne žrtve nesmiselnih in surovih grozodejstev ,« je dejal.