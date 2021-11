Zgornja Avstrija bo verjetno odredila zaprtje samo za necepljene

07.30 Japonska vlada predstavila koronske načrte za zimo

Japonski premier Fumio Kishida je danes v luči priprav na prihajajočo zimo predstavil načrt za povečanje števila bolniških postelj in medicinskih virov. Število bolniških postelj bodo povečali za približno 30 odstotkov, prav tako naj bi okrepili nego na domu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. »Vzporedno s krepitvijo zdravstvenega sistema bomo decembra uvedli tudi IT sisteme, da bi lahko objavili število bolniških postelj in pogojev za posamezne bolnišnice,« je novinarjem še dejal predsednik japonske vlade. Na Japonskem so poleti zabeležili peti val okužb z novim koronavirusom, ki je skorajda zlomil japonski zdravstveni sistem. Potem, ko so dosegli več kot 70-odstotno precepljenost prebivalstva proti covidu-19, so okužbe z novim koronavirusom in smrti zaradi covida drastično upadle, še navaja APA.

07.20 V Zgornji Avstriji lockdown samo za necepljene

Najhuje prizadeta dežela v državi Zgornja Avstrija bo na milijone necepljenim oz. ne polno cepljenih ljudem v tej pokrajini s ponedeljkom po priporočilih strokovnjakov uvedla lockdown, poroča Guardian. Okužbe se namreč dvigujejo na rekordno raven, enote intenzivne nege pa se soočajo z vse hujšo obremenitvijo. Kancler Alexander Schallenberg je ob tem dejal, »da ne razume, zakaj bi dve tretjini prebivalcev izgubili svobodo na račun ene tretjine tistih, ki še omahujejo pri odločitvi za cepljenje«. Tistim, ki ne bodo cepljeni, bodo omejili vsakodnevno gibanje, vključno s prepovedjo obiska restavracij, hotelov, frizerskih salonov in velikih javnih prireditev. Avstrijski regionalni guverner Thomas Stelzer je situacijo označil za dramatično in dejal, da bo zaprtje uvedeno »če bo zakonska zelena luč zvezne vlade ali bo ta ustvarila pravno podlago za to« je poročala APA. Po vladnih podatkih ima dežela Zgornja Avstrija najnižjo stopnjo precepljenosti in najvišjo stopnjo okužb med devetimi avstrijskimi deželami. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni ima Avstrija najnižjo stopnjo precepljenosti med vsemi zahodnoevropskimi državami z izjemo Lihtenštajna.

Utrinek s protesta zdravstvenih delavcev na Dunaju. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

07.00 Delavci v domovih za oskrbe v Angliji: brez cepiva, brez službe

Z včerajšnjim dnem je v Angliji začel veljati odlok, po katerem morajo biti delavci v domovih za oskrbe za opravljanje dela cepljeni, navaja britanski Guardian. Po tem odloku okoli 50 tisoč osebja v domovih za oskrbe v Angliji ne sme več delati. Že v sredo so vodje oskrbe britanskega ministra za zdravje Sajida Javida pozvale, da necepljenim negovalcem omogoči delo vsaj do prihodnjega aprila in do takrat uvede obvezno cepljene za osebje angleške državne zdravstvene službe (NHS). Med drugim jih skrbi, da bi pomanjkanje osebja lahko povzročilo, da bi na tisoče bolnikov zapustili bolnišnico.

Evropa je znova epicenter pandemije, saj je število primerov covida-19 na rekordnih ali preseženih številkah zmogljivosti zaradi neenakomerne pokritosti s cepivi in omilitve preventivnih ukrepov, je prejšnji teden sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Viša se tudi število smrtnih primerov, ki se je v zadnjem tednu po vsej celini povečalo za deset odstotkov.

00.00 U č enci in dijaki, ki se ne bodo želeli samotestirati ali nositi mask, se bodo izobraževali na daljavo

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da se bodo učenci in dijaki, ki ne bodo upoštevali ukrepov samotestiranja v šolah in uporabe ustreznih mask, izobraževali na daljavo. Učenci in dijaki s posebnimi potrebami pa se bodo lahko samotestirali tudi doma.

Samotestiranje bo od ponedeljka obvezno za vse učence in dijake, in sicer trikrat tedensko. Izvajalo se bo v šoli, pod nadzorom strokovnih delavcev. Vsi, ki ukrepov samotestiranja in uporabe mask ne bodo upoštevali, naj ostanejo doma. Šole bodo zanje morale zagotoviti možnost izobraževanja na daljavo, in sicer glede na organizacijske in tehnične zmožnosti posamezne šole, je poudaril Orehovec, ki si vendarle želi, da bi čim več učencev in dijakov prišlo k pouku v šoli.