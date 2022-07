Živahno poletje za vatikanskim obzidjem

V nadaljevanju preberite:

Papež še naprej odločno nasprotuje abortusu, zagotavlja tudi, da nima raka in ne bo odstopil, vsaj za zdaj še ne. Med tistimi, ki bodo v dikasteriju za škofe odločali o novih škofih, bosta poslej tudi dve ženski. Katoliška cerkev v nekaterih državah ne jemlje resno trde politike proti pedofiliji, je opozoril papež Frančišek. Oznanil je, da ne bo popuščanja, odločitev o ničelni toleranci do duhovnikov pedofilov je temeljno vodilo. Palačo v Londonu, ki je sprožila potrese v rimski kuriji, so prodali, papež upa, da je to bil zadnji izmed cerkvenih velikih finančnih škandalov. Potrdil je, da namerava obiskati Kijev in Moskvo.