Življenje v kleti je bilo mrzlo in temno

Enainpetdesetletna novinarka Nadja Suhorukova ni le prebivalka Mariupolja, rada ima to mesto. Na lokalni televizijski postaji je delala 25 let in eden od njenih projektov je bil posvečen starim zgodovinskim stavbam v Mariupolju, ki so prestale dve krvavi vojni v 20. stoletju. Vojna, ki jo je Rusija začela 24. februarja, pa jih je izbrisala z obličja sveta. Izbrisala je skoraj ves Mariupolj. Rusko bombardiranje je nekoč živahno in obnovljeno mesto s sodobnim razvojnim načrtom, novim okolju prijaznim sistemom javnega prevoza, čudovitim obrežjem ob Azovskem morju z restavracijami, parki in prijetnimi soseskami spremenilo v ruševine.