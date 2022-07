Življenje v mestu pri 50 stopinjah

V nadaljevanju preberite:

Spreminjajo se podnebne realije, zato se morajo predrugačiti tudi človeške banalije. Medtem ko se v čedalje pogostejših poletnih vročinskih valovih po presušenem podeželju zlahka netijo uničujoči požari, je vse težje prav tako življenje po mestih. Temna beton in asfalt se hitro pregrevata in stežka shladita, kar te dni občutijo tudi Parižani. Marsikdo reče, da se malone pečejo kakor v pečici, z religiozno primerjavo pa je kot v peklu.

Medtem ko se podnebje spreminja skrb zbujajoče na slabše, se poskuša Pariz spremeniti na bolje: da bi bilo življenje v njem znosno tudi v prihodnjih letih in desetletjih. Županja Anne Hidalgo – socialistka, ki je na aprilskih predsedniških volitvah doživela fiasko, saj je dobila komaj 1,75 odstotka glasov podpore – je svoj eko pogled na svet leta 2018 predstavila v drobni knjižici Respirer (Dihati, založba L'Observatoire). Ker je zaradi vse pogostejših vročinskih valov tudi življenje v glavnem mestu poleti čedalje manj prijetno – te dni izmerijo na ulicah tudi 40 stopinj Celzija –, je nujno čim prej in kolikor je le mogoče ozeleniti mesto. Zdaj sta njegova pljuča in prijetna senca gozda Boulogne in Vincennes, v katerih raste okoli 300.000 dreves, še 200.000 jih je po podatkih mesta Pariz drugod po parkih in ulicah, dodatnih 170.000 pa naj bi jih posadili do leta 2027.