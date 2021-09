Zlata država za Američane ni več obljubljena dežela

V nadaljevanju preberite:

Mnogi prebivalci že nekaj časa volijo z nogami. Skoraj štiridesetmilijonska »zlata država« je dolgo veljala za sanjsko deželo Američanov in drugih, v zadnjih petih letih pa je bila med desetimi ameriškimi zveznimi državami, iz katerih se je izseljevalo največ ljudi. Najpomembnejši vzrok so visoki življenjski stroški, ki jih podžigajo visoki davki na dohodek, nepremičnine, registracijo vozil ter visoke cene elektrike. Vse to in še marsikaj drugega je precej cenejše v Tennesseeju, Teksasu, Floridi, Ohiu in Arizoni, ki so na vrhu seznama družb za oddajanje selitvenih tovornjakov v eno samo smer.