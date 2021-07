Zlata mrzlica na dnu oceanov

V nadaljevanju preberite:

Nekaj pozornosti mednarodne javnosti je za marsikoga abstraktna, dejansko pa okoljsko, podnebno in tudi geopolitično zelo pomembna zgodba globokomorskega rudarjenja dobila junija med srečanjem skupine G7 v angleškem Cornwallu, kjer je več sto deskarjev zahtevalo prepoved rudarjenja, in aprila, ko je plovilo okoljevarstvene organizacije Greenpeace sredi Pacifika prestreglo ladjo rudarskega podjetja DeepGreen. Slednje – in pri tem še zdaleč ni edino – poskuša rudarjenje na dnu globokih oceanov »prodati« kot eno ključnih front v boju s podnebnimi spremembami in prehodu v ogljično nevtralne čase.