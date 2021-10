Zlom električnega omrežja v Libanonu

Revščina in lakota

Proti oblasti v Lebanonu potekajo veliki protesti. FOTO: Str/Afp

Energetsko pomanjkanje tudi v Indiji

FOTO: Aziz Taher/Reuters

V Libanonu sta v petek oz. danes obstali elektrarni al Zahrani in Deir Amar, ki sta ostali brez dizla, je sporočilo libanonsko državno elektro podjetje Electricite du Liban (EDL). V družbi so dejali, da zaenkrat nimajo možnosti, da bi znova vzpostavili oskrbo z električno energijo. Stanje naj se tudi v prihodnjih dneh še ne bi izboljšalo, navajajo vladni uradniki.Že pred zlomom je državno podjetje zagotavljalo le omejeno količino elektrike dnevno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zato so bili pogosti izpadi, številni prebivalci pa so se prisiljeni zanašati na zasebne generatorje elektrike, kar pa je zaradi pomanjkanja dizla v državi izredno drago.Libanon se bori z največjo gospodarsko krizo od državljanske vojne v letih 1975-1990. V državi kronično primanjkuje goriva, zaradi česar so na robu zloma tudi zdravstveni in drugi ključni sektorji te mediteranske države.Zaradi krize polovica prebivalstva trpi revščino, proti oblasti potekajo veliki protesti. Zaradi pomanjkanja deviznih rezerv država le težko plačuje dobavo energentov iz tujine, navaja britanski BBC.Brez elektrike bi lahko kmalu ostal tudi indijski New Delhi. Mestne oblasti so danes posvarile, da imajo nekatere elektrarne, ki oskrbujejo mesto, le še za kak dan zaloge premoga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Več zveznih držav na vzhodu in jugu Indije se že spopada s pomanjkanjem dobave, elektrooperaterji pa zato izvajajo nenapovedane prekinitve električnega toka.Indija je druga največja porabnica premoga na svetu. S podobnimi težavami kot Indija se je pred tem spopadala že Kitajska, ki je morala prav tako zapreti določene tovarne zaradi izpadov električne energije.Delhijske oblasti pozivajo indijskega premierja, naj vlada nemudoma razreši krizo. Večji izpadi bi namreč prizadeli bolnišnice in otežili tudi cepljenje proti covidu-19 v mestu z 20 milijoni prebivalcev, svarijo.