Zmaga nad letargijo opozicijo pelje korak bližje volilni zmagi

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je malo verjetno, da bo vladavina Srbske napredne stranke (SNS) ogrožena, v opozicijski civilni pobudi Proglas upajo, da bodo prebudili zaspani del volilnega telesa, da bi predčasne parlamentarne volitve 17. decembra spremenile krvno sliko družbe v Srbiji. Predsednik države Aleksandar Vučić, ki ni šef stranke in ne kandidira, je prvi obraz in ime SNS, se v tednih pred volitvami sooča s stavko delavcev pošte in protesti kmetov.