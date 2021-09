ZN v Afganistan ponovno pošiljajo letala s humanitarno pomočjo

Združeni narodi so ponovno vzpostavili lete s humanitarno pomočjo v severni in južni Afganistan, potem ko so v državi oblast prevzeli talibi, je v četrtek dejal tiskovni predstavnik organizacije. Zagotovil je, da si ZN prizadevajo za vzpostavitev več letov in na več območij v Afganistanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Leti povezujejo pakistansko prestolnico Islamabad z mestom Mazar-i-Šarif v severnem Afganistanu in s Kandaharjem na jugu. V Mazar-i-Šarifu so od 29. avgusta pristala tri letala.



Svetovni program za hrano si prek službe ZN za humanitarni zračni prevoz (Unhas) prizadeva, da bi 160 humanitarnim organizacijam omogočili nadaljevanje humanitarnih dejavnosti v afganistanskih provincah, je dejal tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric.



»Od leta 2002 do letos je humanitarna letalska služba v Afganistanu oskrbovala več kot 20 lokacij,« je dejal Dujarric, ki je zagotovil, da se bodo poskušali vrniti na te lokacije, ko bodo to dopuščali varnostne razmere in finančna sredstva.



Dujarric je dodal, da si ZN prizadevajo vzpostaviti tovorni zračni most za prevoz medicinskih pripomočkov in druge nujne opreme, poroča AFP.

