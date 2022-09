ZN: Zaradi poplav v Pakistanu ogroženih več milijonov žensk in otrok

V Pakistanu je na poplavljenih območjih ogroženih več milijonov otrok in nosečnic, ki potrebujejo nujno humanitarno pomoč, je v sredo opozoril sklad ZN za otroke (Unicef). V poročilu o posledicah obsežnih poplav je opozoril tudi, da se otroci soočajo z boleznimi, ki se prenašajo z vodo, in podhranjenostjo.

Otroci so po podatkih Unicefa pri tem še posebej izpostavljeni driski, okužbam dihal in kožnim boleznim.

Unicef opozarja tudi, da je bilo v poplavah močno prizadeto tudi izobraževanje otrok, saj je bilo uničenih ali poškodovanih kar 17.566 šol. Šolska infrastruktura je bila najbolj prizadeta na območjih, kjer že pred poplavami v šolo ni hodila tretjina vseh otrok.

Po podatkih sklada ZN za prebivalstvo (UNFPA) skoraj 600.000 nosečnic v poplavljenih regijah nujno potrebuje zdravniško oskrbo. V prihodnjem mesecu bo rodilo 73.000 žensk in treba bo zagotoviti kvalificirano zdravstveno osebje ter infrastrukturo za oskrbo porodnic in novorojenčkov, so poudarili.

FOTO: Reuters

Milijoni žensk in deklet se soočajo tudi s tveganjem nasilja na podlagi spola, so opozorili v UNPF in izpostavili grožnje v regijah, kjer družine živijo v začasnih šotorskih zavetiščih.

Deževje, ki se je začelo junija, je v Pakistanu sprožilo najhujše poplave v več kot desetletju, ki so zahtevale več kot 1100 smrtnih žrtev. Odplaknile so obsežne površine pomembnih kmetijskih pridelkov, poškodovale ali uničile več kot milijon domov in prizadele več kot 33 milijonov ljudi.