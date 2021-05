Žrtve Stasija bodo dobile ombudsmana

V nadaljevanju preberite:

Novi ombudsman za žrtve nekdanje vzhodnonemške tajne policije bo imel, sodeč po še vedno številnih nerešenih dilemah iz obdobja diktature v Vzhodni Nemčiji, veliko dela. Žrtve nekdanjega sistema se še oglašajo, zgodovino razčiščujejo tudi njihovi potomci. Kljub zakonodaji, ki določa, da se lahko imena nekdanjih sodelavcev Stasija javno objavljajo, niti ta del zgodbe še ni rešen. Številni nekdanji sodelavci Stasija so v preteklih letih začeli vlagati tožbe na podlagi pravice do rehabilitacije in pozabe.