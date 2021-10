Zuckerberg zavrnil obtožbe Facebookove žvižgačke

Heugnova je včeraj pričala v ameriškem senatu in politiko pozvala, naj velika družbena omrežja prisili k več preglednosti. FOTO: Reuters

Prvi mož Facebookaje zavrnil očitke nekdanje sodelavke, žvižgačke, da spletni gigant dobiček postavlja pred koristi svojih uporabnikov. »To preprosto ni res,« je v elektronskem sporočilu sodelavcem, ki ga je kasneje tudi objavil na svojem računu, zapisal Zuckerberg.»Argument, da zaradi dobička namenoma promoviramo vsebino, ki jezi ljudi, je globoko nelogičen. Ne poznam nobenega tehnološkega podjetja, ki se odloči razvijati produkte, ki v ljudeh vzbujajo jezo ali depresijo. Vse moralne, poslovne in proizvodne spodbude gredo v nasprotno smer,« je še nadaljeval ustanovitelj Facebooka.Svoje trditve je podkrepil s primeri, kot je sprememba, s katero je Facebook pred nekaj leti začel svojim uporabnikom prikazovati več prispevkov njihovih prijateljev in družinskih članov namesto tako imenovanih viralnih videov.Stopil je tudi v bran načrtu, da razvijejo različico instagrama za otroke, stare od deset do dvanajst let. »Realnost je, da mladi ljudje uporabljajo tehnologijo,« je zapisal. Namesto da tehnološka podjetja to dejstvo ignorirajo, morajo razviti storitve in platforme, ki bodo izpolnile njihove potrebe in obenem poskrbele za varno okolje, je vztrajal.To je prvič, da je Zuckerberg izrecno zavrnil očitke Haugnove, nekdanje podatkovne znanstvenice pri Facebooku, o tem, kako vodstvo podjetja v želji po čim večjem dobičku zavestno ignorira in celo podpira širjenje dezinformacij in vsebin, ki škodujejo otrokom.Le nekaj ur pred tem je Heugnova v torek pričala v ameriškem senatu in politiko pozvala, naj velika družbena omrežja prisili k več preglednosti. »Facebook z izbiranjem informacij, ki jih vidimo, oblikuje naše dojemanje sveta,« obenem pa spletni giganti zdaj sami odločajo o tem, kako bodo personalizirali tok novic, tako imenovani newsfeed uporabnikov, je opozorila.37-letnica je približno dve leti delala za Facebook, pred tem pa za Google in Pinterest. Njena razkritja so bila glavni vir informacij za odmevno serijo člankov, ki jih je v zadnjih tednih objavil ameriški časnik Wall Street Journal.Še posebej je za ogorčenje poskrbel njen očitek, da je vodstvo Facebooka na podlagi internih študij dobro vedelo, da instagram škoduje psihofizičnemu zdravju številnih najstnikov, a ni naredilo nič, da bi to preprečilo.