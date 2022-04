Zelenski znova opozoril na stopnjevanje invazije na vzhodu Ukrajine

7.00 Zelenski znova opozoril na ruske operacije na vzhodu Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru na Facebooku znova opozoril, da bo Rusija izvedla »še večje operacije na vzhodu naše države«, poroča BBC. Poudaril je, da se na to pripravljajo, znova pa je zavrnil tudi ruske trditve, da so smrti civilistov v Ukrajini posledica ukrajinskih vojaških napadov. Tovrstne trditve je označil za znak šibkosti Rusije. »Strah jih je priznati, da je bila celotna ruska politika do Ukrajine že desetletja napačna,« je dodal.

»Ko strahopetnost raste, se to pretvori v katastrofo. Ko ljudem zmanjka poguma, da bi priznali svoje napake, se opravičili oziroma se prilagodili realnosti in se kaj naučili, se spremenijo v pošasti. Če svet to ignorira, se te pošasti odločijo, da je svet tisti, ki se jim mora prilagoditi.«

6.40 Gospodarstvo Ukrajine se bo letos skrčilo za kar 45 odstotkov

Gospodarska proizvodnja Ukrajine bo letos verjetno manjša za kar 45,1 odstotka, saj so zaradi ruske invazije zaprli podjetja, zmanjšali izvoz in na obsežnih območjih države onemogočili gospodarsko dejavnost, je sporočila Svetovna banka. Ta hkrati napoveduje, da se bo BDP Rusije zaradi zahodnih sankcij skrčil za 11,2 odstotka.

6.11 Združeni narodi: Vojna doslej zahtevala življenja 1793 civilistov

Združeni narodi so sporočili, da so v Ukrajini do včeraj zabeležili 4232 civilnih žrtev, od tega jih je 1793 izgubilo življenje, 2439 je bilo ranjenih. Ukrajina se sicer pripravlja na boj proti ruskim silam na vzhodu države, od koder v strahu pred skorajšnjo ofenzivo beži na tisoče civilistov. Evakuacije se nadaljujejo iz Kramatorska na vzhodu Ukrajine, kjer je v petek v raketnem napadu na železniško postajo umrlo 52 ljudi.

Ukrajinska oblast sicer Moskvo znova obtožuje vojnih zločinov. V Kijevu trdijo, da so v regiji okoli Kijeva po umiku ruske vojske odkrili več kot 1220 trupel. »Samo v regiji Kijev imamo 1222 mrtvih,« je v intervjuju za britanski Sky News povedala generalna tožilka Irina Venediktova, a pri tem ni navedla, koliko med njimi je civilistov. Navedla je še, da so od začetka invazije evidentirali 5.600 primerov domnevnih vojnih zločinov, ki so jih zagrešile ruske sile.

00.30 Zunanji ministri članic EU bodo nadaljevali razpravo o Ukrajini

Zunanji ministri držav Evropske unije, med njimi slovenski minister Anže Logar, bodo danes v Luxembourgu nadaljevali razpravo o ruski agresiji na Ukrajino. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell jih bo med drugim seznanil z vsebino pogovorov v Kijevu, ki ga je obiskal v petek.

Zunanji ministri EU bodo medtem po napovedih razpravljali o že šestem svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, potem ko so članice EU v petek sprejele peti sveženj. Ta med drugim vključuje prepoved uvoza ruskega premoga v unijo ter vplutja ladij pod rusko zastavo v njena pristanišča.

Razpravo o Ukrajini bo med drugim zaznamoval petkov obisk predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in Borrella v Kijevu, kjer sta se sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Ministri bodo govorili tudi o nadaljnji podpori Ukrajini na humanitarnem kot finančnem področju. Po navedbah virov pri EU je pričakovati tudi politično podporo Borrellovemu predlogu, da se za podporo ukrajinski vojski v vojaški opremi zagotovi dodatnih 500 milijonov evrov. S tem bi razpoložljiva sredstva povečali na 1,5 milijarde evrov.

00.15 Napovedano srečanje avstrijskega kanclerja Karla Nehammerja s Putinom

Danes je napovedano srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in avstrijskega kanclerja Karla Nehammerja, ki je v Kijevu že obiskal ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Kot je napovedal Nehammer, želi spodbuditi dialog med Ukrajino in Rusijo. Med pogovori s Putinom bo odprl tudi vprašanje vojnih zločinov, ki naj bi jih ruske sile zagrešile v Ukrajini.