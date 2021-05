Zunanji ministri EU o trajni rešitvi v Palestini in Izraelu

ZDA že tretjič blokirale poziv h koncu spopadov

Zunanji ministri EU bodo danes na izrednem virtualnem zasedanju razpravljali o tem, kako lahko unija prispeva k ustavitvi nasilja na Bližnjem vzhodu ter k premikom v prizadevanjih za trajno rešitev napetosti med Izraelci in Palestinci.Za EU je prednostna naloga v tem konfliktu takojšnja ustavitev nasilja. Nato pa je treba nasloviti vzroke konflikta in poiskati politično pot nazaj k pogajanjem o rešitvi, ki bo temeljila na dveh državah. Tako Izraelci kot Palestinci imajo pravico živeti varno, svobodno in demokratično, poudarjajo v EU.Tokratna zaostritev je eden najhujših konfliktov med Izraelom ter Hamasom in njegovimi zavezniki od leta 2014. Po tednih napetosti v vzhodnem Jeruzalemu so minuli teden na Tempeljskem griču vnovič izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami, ki so se nato razširili na Zahodni breg.Slovenijo bo zastopal zunanji minister, ki bo sicer danes na delovnem obisku v Bruslju, kjer se bo srečal s predsednikom zunanjepolitičnega odbora Evropskega parlamenta, s katerim bosta govorila o zunanjepolitičnih prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu EU.Poleg tega se bo Logar v vlogi visokega predstavnika za sodelovanje z Evropskim parlamentom v času predsedovanja sestal z voditelji političnih skupin socialdemokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih ter Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).ZDA so v ponedeljek že tretjič v tednu dni blokirale osnutek izjave Varnostnega sveta Združenih narodov s pozivom h koncu spopadov med Izraelci in Palestinci. Zato bo danes potekalo že četrto izredno zasedanje Varnostnega sveta na isto temo od 10. maja, ko so izbruhnili spopadi.Zadnji osnutek izjave Varnostnega sveta ZN so v nedeljo zvečer pripravile Kitajska, Norveška in Tunizija. Šlo je za poziv k umiritvi položaja, koncu nasilja, spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava vključno z zaščito civilistov, še posebej otrok.Izjava izraža tudi globoko zaskrbljenost zaradi krize in možnosti deložacij palestinskih družin v Vzhodnem Jeruzalemu. Nasprotuje vsem enostranskim ukrepom in pozdravlja mednarodna prizadevanja za umiritev položaja ter izraža podporo rešitvi dveh držav.Norveška delegacija pri ZN je v ponedeljek sporočila, da se položaj na terenu še naprej poslabšuje, nedolžni civilisti še naprej umirajo, zato je potrebno sovražnosti nemudoma končati.Na izraelski strani je umrlo najmanj deset oseb, več sto pa jih je ranjenih. Na palestinski strani je več kot 230 žrtev in skoraj 6000 ranjenih. Tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric je poudaril, da je potreben trden in enoten glas Varnostnega sveta, ki bo imel nekaj teže.Diplomati na ZN so presenečeni nad ameriško blokado osnutka, ki pravi to, kar Američani sami govorijo javno in za zaprtimi vrati.Spopadi so se razplamteli 10. maja zaradi odločitve izraelskega sodišča, da se lahko palestinskim družinam zaplenijo bivališča v Vzhodnem Jeruzalemu in predajo judovskim družinam, ki trdijo, da so bila poslopja v njihovi lasti pred letom 1948.