Zvezna policija FBI pri Donaldu Trumpu

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so agenti zveznega preiskovalnega urada FBI zavzeli njegovo floridsko domovanje Mar-a-Lago. »Kaj takšnega se še ni zgodilo predsedniku Združenih držav,« je izjavil republikanski prvak. »Sodeloval sem s pristojnimi vladnimi agencijami in nenapovedana racija na moj dom ni bila niti potrebna niti primerna.«

Policijski avto pred floridskim domovanjem prejšnjega republikanskega predsednika. FOTO: Giorgio Viera/AFP

Preiskavo velike skupine zveznih policistov v svojem domu in luksuznem klubu je primerjal z državami tretjega sveta: »Amerika je postala ena od teh držav, skorumpirana na vseh nivojih.« V akciji vidi zlorabo pravosodnega sistema, ki se jo poslužuje radikalna levica, ki hoče preprečiti njegovo ponovno kandidaturo za predsednika države in ustaviti pričakovani pohod konservativcev na prihajajočih delnih kongresnih in lokalnih volitvah. Poudaril je nedavne ankete, ki kažejo njegovo veliko prevlado med republikanskimi volivci nad priljubljenim floridskim guvernerjem Ronom DeSantisom.

»Kakšna je razlika med tem in Watergatom, kjer so operativci vdrli v Demokratski nacionalni komite?« je vprašal. »Tukaj so, nasprotno, demokrati vdrli v dom 45. predsednika ZDA.« Po medijskih poročilih so menda agentje FBI vdrli v Trumpov sef, iskali pa so menda dokumente, ki jih je nekdanji predsednik domnevno odnesel iz Bele hiše.

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump na arhivski fotografiji. FOTO: Jim Watson/AFP

Racija je že vzbudila veliko ogorčenje med republikanskimi politiki. Guvernerka Južne Dakote Kristi Noem je takšno uporabo sistema kriminalnega pravosodja ocenila za neameriško, voditeljica Republikanskega nacionalnega komiteja Ronna McDaniel je pozvala k novembrski izvolitvi republikanskih kandidatov, saj naj bi bilo to edini način za preprečitev demokratske zlorabe zvezne policije proti politikom njene stranke.

Trump je bil med racijo v New Yorku, je poročala televizijska postaja Fox News, preiskujejo pa ga zaradi vdora njegovih privržencev v kongres med potrjevanjem njegovega demokratskega naslednika Joeja Bidna. V Beli hiši so novinarjem zatrdili, da niso bili obveščeni o nočni akciji, protokol pa določa, da o takšni akciji obvestijo direktorja FBI in pravosodnega ministra ZDA.

Privrženci prvega republikanca so se že začeli zbirati pred Mar-a-Lagom. FOTO: Marco Bello/Reuters

Obtožbe zlorabe uradnih dokumentov bi lahko po nekaterih pravnih interpretacijah preprečile Trumpov nastop na predsedniških volitvah, ki mu ga sicer dovoljuje le en mandat v Beli hiši. Pred Mar-a-Lagom so se že začeli zbirati privrženci nekdanjega predsednika, ki je na nedavni konferenci ameriških konservativnih aktivistov CPAC v Dallasu potrdil svojo prevlado v republikanski stranki. Večina republikancev tudi soglaša z njegovimi trditvami, da so mu bile predsedniške volitve 2020 ukradene.

Trump ima v svoji stranki tudi ogorčene nasprotnike, med njimi kongresnico iz Wyominga Liz Cheney, ki pomaga voditi preiskavo vdora v kongres s 6. januarja 2021. Njen oče in nekdanji podpredsednik Dick Cheney je prejšnjega predsednika pred kratkim označil za najnevarnejšo osebnost v 246-letni zgodovini ZDA, tudi njegovi hčeri pa grozi maščevanje privržencev konservativne usmeritve »Najprej Amerika«.