Odkrili nov koronavirus, ki lahko z živali preide na ljudi

V svetovnih medijih, ki se sklicujejo na na portal South China Morning Post, odmeva odkritje novega tipa koronavirusa, za katerega so ugotovili, da lahko predstavlja tveganje za prenos z živali na človeka, saj uporablja isti človeški receptor kot virus, ki povzroča covid-19. Virus so poimenovali HKU5-CoV-2, izviral naj bi iz netopirjev.

Po poročanju omenjenega portala je študijo vodila Shi Zhengli, vodilna virologinja, ki si je z obsežnimi raziskavami koronavirusov pri netopirjih prislužila vzdevek Batwoman, »netopirska ženska«. Odkritje sledi novici o porastu primerov gripi podobnega humanega metapneumovirusa (hMPV) na Kitajskem, kar je vzbudilo strah pred novo pandemijo, podobno covidu-19.

Kot piše Financal Times, so se na družbenih omrežjih razširile podobe prenatrpanih bolnišnic z bolniki z maskami, a strokovnjaki poudarjajo, da hMPV ni podoben covidu-19 in da je prisoten že vrsto let. Zagotavljajo, da Kitajska in druge države preprosto doživljajo sezonsko povečanje virusa hMPV, ki je značilno za zimsko obdobje.

O izvoru virusa ni soglasja, manj je močan od SARS-CoV-2

O izvoru virusa HKU5-CoV-2 sicer ni soglasja, a študije nakazujejo, da izvira iz netopirjev in lahko na ljudi preskoči prek vmesnega živalskega gostitelja. V novo raziskavo so bili vključeni znanstveniki iz Guangzhouškega laboratorija, Guangzhouške akademije znanosti, Univerze v Wuhanu in Wuhanskega inštituta za virologijo.

Njihove ugotovitve so bile v torek objavljene v recenzirani reviji Cell. Raziskava je pokazala, da se HKU5-CoV-2 lahko veže na človeški receptor angiotenzin-konvertaze (ACE2), isti receptor, ki ga SARS-CoV-2 uporablja za okužbo človeških celic. Laboratorijski testi so razkrili, da lahko virus okuži človeške celice ter umetno gojeno pljučno in črevesno tkivo. Prav tako se lahko veže na receptorje ACE2 pri ljudeh, netopirjih in drugih živalih, kar povečuje verjetnost prenosa med vrstami.

Boljša novica je, da četudi ima HKU5-CoV-2 močnejšo sposobnost vezave kot njegov izvorni sev in širši nabor gostiteljev, so raziskovalci poudarili, da je daleč manj močan kot SARS-CoV-2, ki je odgovoren za covid-19 in da je tveganje za širok prenos med ljudmi majhno.

»Tveganja za pojav [HKU5-CoV-2] v človeški populaciji ne bi smeli pretirano poudarjati,« so še dodali znanstveniki.