Po tem, ko je bilo znano, da je pod vodstvom novega direktorja Johna Ratcliffa ameriška Centralna obveščevalna agencija (CIA) spremenila svojo oceno o izvoru pandemije covida-19, je Ratcliff za Fox News dodal nekaj pojasnil.

Nova ocena zdaj daje prednost teoriji, ki pravi, da je virus prišel iz laboratorija. Kljub temu pa je sam zaključek označen z nizko stopnjo zaupanja, kar pomeni, da ni prepričljivega dokaza, ki bi dokončno potrdil teorijo. »To oceno podajamo z nizko stopnjo zaupanja in bomo še naprej vrednotili vse nove verodostojne obveščevalne podatke ali javno dostopne informacije, ki bi lahko spremenile oceno CIA,« je predstavnik CIA povedal za Fox News.

»Kot sva govorila s Trumpom, moramo doseči, da bodo ljudje spet zaupali našim institucijam, tudi CII. Trump je poudaril, da je ključno, da CIA varuje Američane, obenem pa mora državljanom povedati resnico.« Ratcliff je poudaril, da CIA pet let ni bila iskrena z državljani glede tega, od kod je velika verjetnost, da prihaja izvor covida-19, ki je povzročil pandemijo svetovnih razsežnosti, ki je ubila na milijone ljudi po vsem svetu, tudi Američanov, ki je vplivala na njihova življenja: ljudje so izgubili službe, podjetja …

Ratcliffe, ki je bil potrjen kot direktor CIA v zadnjih tednih Bidenove administracije, je že dolgo zagovornik teorije o laboratorijskem izvoru. V intervjuju za Breitbart je izjavil, da je ena njegovih prvih prioritet kot direktorja CIA javna ocena izvora pandemije. FOTO: Hector Retamal/AFP

»Zato moramo biti iskreni, da je najverjetnejši izvor covida-19 zaradi nezgode laboratorija v Wuhanu. Zato bomo nadaljevali s preiskavo. Mislim, da je za Američane zelo pomembno, da se je institucija, kakršna je CIA, odločila, da bo iskrena s svojimi prebivalci.«

Ratcliff je dejal, da si Trump želi, da se politika ne vmešava v to institucijo: »Trump je preklical varnostna dovoljenja za 51 nekdanjih obveščevalnih uradnikov, ki so podpisali pismo Hunterja in Bidna. To je namreč vplivalo na rezultate volitev v korist Bidnu«. Kot je dejal, morajo ljudje za to odgovarjati.

»Nočemo, da se v delovanje CIE vpleta politika, želimo si biti transparentni« je še dejal. Preiskava o tem, ali je covid-19 ušel iz laboratorija po nesreči ali namenoma, pa je še v teku, je dejal novi direktor ameriškega Centralne obveščevalne agencije Ratcliff.

Ocena CIA je povzročila politične napetosti, tako znotraj ZDA kot v mednarodnem prostoru, še posebej v odnosu do Kitajske, ki vztrajno zavrača trditve o laboratorijskem izvoru pandemije.