Avtonomna plovila za večjo kakovost voda

V laboratoriju za strojno inteligenco na fakulteti za elektrotehniko že nekaj let raziskujejo metode računalniškega vida za pomoč pri navigaciji samovozečih plovil, ki bi bila uporabna zlasti za raziskovanje kakovosti voda v rekah in morjih. Ideja je, da bi se avtonomna plovila upravljala sama, človekova vloga bi bila omejena na »odpravo« plovila iz priveza in morebiten občasni nadzor nad delovanjem, torej na daljavo.

Posvečajo se predvsem težjim problemom navigacije v obalnem pasu, kjer se pojavlja veliko ovir, kot so manjši čolni, jadrnice in seveda plavalci. Razvili so nov senzorski sistem, pri katerem so pomagali tudi študenti. O temi, ki je izredno pomembna za nadzor kakovosti voda, smo se pogovarjali s prof. dr. Janezom Peršem, vodjo omenjenega laboratorija.