Izstrelitev uspela, nato pa sta obe stopnji eksplodirali

Ko se je nad Teksasom zbudil dan (pri nas se je prevesil že v popoldne), so pri podjetju SpaceX drugič izstrelili največjo raketo na svetu starship.

Potem ko se je v prvem poskusu aprila letos zapletlo pri delitvi stopenj, je tokrat ta potekala gladko, česar so se pri podjetju še najbolj razveselili, saj so za to raketo pripravili nov sistem »hot staging«. Če povemo poenostavljeno, ko se ob ločitvi prižgejo motorji zgornje stopnje, še naprej gorijo tudi motorji nosilne rakete, kar hitreje potisne starship proti orbiti.

A le nekaj sekund, ko se, kot je bilo razvidno iz prenosa, še ni pomirilo navdušenje v podjetju, je nosilna raketa eksplodirala, medtem ko se je nadzorovano spuščala proti Mehiškemu zalivu.

Super heavy je deset sekund po ločitvi obeh stopenj eksplodiral. FOTO: Go Nakamura/Reuters

Zgornja stopnja starship pa je uspešno nadaljevala pot. Nekaj minut kasneje so izgubili tudi stik z zgornjo stopnjo, ki bi se morala za kratek čas skoraj utiriti v orbito in nato nadzorovano pasti v Tihi ocean ob Havajih.

No, pri Spacexu so v prenosu priznali, da sta obe stopnji rakete eksplodirali, vendar pa - kot običajno - poskusa številka dve niso razglasili za neuspeh, ampak za velik uspeh, saj so pridobili nove podatke in se marsikaj naučili. Jah, stvari je treba gledati s pozitivnega zornega kota.

Izstrelitev mogočne rakete je vsekakor paša za oči. FOTO: Go Nakamura/Reuters

Sprva so starship želeli izstreliti včeraj, vendar so morali zamenjati enega izmed kovinskih mrežastih krilc, potrebnih za pristajanje nosilne rakete. Raketa je sestavljena iz nosilne stopnje super heavy in zgornje stopnje starship, skupaj sta visoka 120 metrov. Obe stopnji sta večkratno uporabni.

Raketo so prvič izstrelili 20. aprila letos, vendar se je zapletlo pri odcepitvi zgornje stopnje in raketa se je nad Mehiškim zalivom razletela. Kot so zapisali na spletni strani podjetja, je bila zanje tudi prva ponesrečena izstrelitev uspeh, predvsem pa lekcija, saj so nato posodobili več delov rakete, pa tudi samo izstrelišče. To je bilo zaradi ogromne moči motorjev in vročine dodobra uničeno. Zdaj so na izstrelišče namestili vodni sistem za ohlajanje, raketa pa ima torej tudi nov sistem za ločevanje stopenj (v posnetku).

Pri Spacexu želijo, da bi z raketo osvojili Luno – na to računa tudi Nasa, ki je podjetje in raketo najela kot pristajalnik za astronavte v odpravah Artemis, nato pa še Mars.