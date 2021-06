Če želimo rešiti živalsko vrsto, moramo tvegati

V nadaljevanju preberite:

Profesorica Barbara de Mori je direktorica laboratorija za etiko v veterinarski medicini na področ­ju naravovarstva in dobrobiti živali na Univerzi v Padovi, kjer tudi poučuje etiko v znanosti. Sodeluje s številnimi evropskimi živalskimi vrtovi in partnerji na področju naravovarstvene etike v Južni Afriki, s katerimi razvijajo orodja, metodologije in participativne pristope za postopke etičnega pregleda v naravovarstvu.



Morda najbolj prepoznaven projekt, katerega članica je prek povezave BioRescue, je reševanje funkcionalno že izumrle podvrste severnih belih nosorogov v rezervatu Ol Pejeta (Ol Pejeta Conservancy) v Keniji, kjer strogo varovani prebivata zadnji predstavnici podvrste Najin in Fatu. Znanstveniki poskušajo z različnimi postopki – od tehnologij asistirane reprodukcije, s katerimi so v laboratoriju ustvarili zarodke severnega belega nosoroga, ki jih bodo vstavili v nadomestne matere, samice južnega belega nosoroga, do tehnologije matičnih celic – rešiti izjemno ikonično vrsto. Barbara de Mori s svojo ekipo bdi nad etičnostjo vseh znanstvenih postopkov in tudi terenskega dela projekta.