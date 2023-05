Četrti del superprevodne telenovele

V nadaljevanju preberite:

Ena izmed upravičenih kritik ustroja moderne znanosti je nesorazmerna nagnjenost k pozitivnim rezultatom. Medtem ko se nad odkritji, ko nekaj deluje, navdušujejo raziskovalci, recenzentje, uredniki, direktorji in financerji, spodleteli poskusi in stranpoti običajno obtičijo v predalu. V najboljšem primeru so kažipot mlajšim kolegom iz istega laboratorija, česa se ne splača lotiti, v ugledne revije in na mednarodne konference pa ne pridejo. Nihče ne ve zagotovo, koliko časa in truda se trati, ko se ljudje po vsem svetu lotevajo poti, ki so se na drugem koncu sveta že končale kot slepa ulica. A tokrat je bilo drugače. Tokrat je Nature, ena od treh najuglednejših znanstvenih revij na svetu, objavila negativne rezultate eksperimenta. Vložki so namreč ogromni.