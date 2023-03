Vrnitev odpisanih in novo superodkritje

V nadaljevanju preberite:

Nedavno je raziskovalna skupina, ki jo na rochestrski univerzi v New Yorku vodi Ranga P. Dias, oznanila odkritje, ki bi lahko korenito spremenilo moderni, hiperpovezani in elektrificirani svet. Opazili so, da je lutecijev hidrid superprevoden pri sobni temperaturi 21 stopinj Celzija in tlaku 10.000 barov. To je še vedno desetkrat več kot na dnu najglobljega oceana, a hkrati bistveno manj od siceršnjih zahtev visokotemperaturnih superprevodnikov.

Vest ni pritegnila ogromno pozornosti le zaradi dosežka, temveč predvsem zaradi avtorjev. Dias je bil protagonist razgrete polemike o podobnem dosežku iz oktobra 2020, ki so ga dve leti pozneje, septembra 2022, naposled umaknili zaradi omajanega zaupanja znanstvene skupnosti v verodostojnost izsledkov.